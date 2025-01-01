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Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон

Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, объединяющая культуры, в соборе

Сегодня вы услышите произведения известных композиторов, которые выросли и сформировались в разных культурных средах. Несмотря на это, их объединяет многое. Каждый из них может похвастаться титулом «один из самых известных композиторов своей страны», что подтверждается многочисленными статьями, посвящёнными их творчеству.

Раннее знакомство с музыкой

Как и многие одарённые музыканты, наши герои заинтересовались музыкой ещё в детстве. Они испытали влияние традиционных академических жанров, изучали современные течения и электронную музыку. В результате каждого из них выработал собственный стиль, основой которого стал минимализм.

Признание и успех

Каждый композитор добился заслуженного признания как среди коллег и критиков, так и среди широкой аудитории. Их мелодичная и запоминающаяся музыка звучит в знаменитых концертных залах, театральных постановках и на экранах, а также сопровождает спортивные события мирового масштаба.

Не упустите возможность насладиться их творчеством на нашем спектакле. Это будет незабываемое музыкальное путешествие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон

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