Концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдc, Йоханнссон

Сегодня вы услышите произведения известных композиторов, которые выросли и сформировались в разных культурных средах. Несмотря на это, их объединяет многое. Каждый из них может похвастаться титулом «один из самых известных композиторов своей страны», что подтверждается многочисленными статьями, посвящёнными их творчеству.
Как и многие одарённые музыканты, наши герои заинтересовались музыкой ещё в детстве. Они испытали влияние традиционных академических жанров, изучали современные течения и электронную музыку. В результате каждого из них выработал собственный стиль, основой которого стал минимализм.
Каждый композитор добился заслуженного признания как среди коллег и критиков, так и среди широкой аудитории. Их мелодичная и запоминающаяся музыка звучит в знаменитых концертных залах, театральных постановках и на экранах, а также сопровождает спортивные события мирового масштаба.
Не упустите возможность насладиться их творчеством на нашем спектакле. Это будет незабываемое музыкальное путешествие!