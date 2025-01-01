Концерт при свечах. Полет Валькирий

Вильгельм Рихард Вагнер - крупнейший немецкий композитор, чье значение для европейской культуры сложно переоценить. Интересно, что он не получил систематического музыкального образования и может быть смело назван «self-made man». Его упорство и стремление к овладению гармонией и композицией привели его в 1831 году в университет Лейпцига, а уже в 1833 он начал свою карьеру как хормейстер и дирижёр в театрах Германии и других европейских стран.
Приоритеты Вагнера как композитора со временем четко определились. Хотя он с самого начала сосредоточился на опере, его новаторство раскрылось не сразу. В ранних произведениях он следует традициям немецкого романтизма и французской большой оперы. Оперные работы, созданные в период с 1841 по 1848 годы, такие как «Летучий Голландец» и «Тангейзер», ярко иллюстрируют внутреннюю борьбу сил света и тьмы в душе лирического героя.
Толчком к переосмыслению его творчества стала революционная ситуация в Европе. Вагнер пришел к убеждению, что искусство должно создаваться сообществом людей и принадлежать ему. Он сформулировал свои идеи о высшей форме искусства – музыкальной драме, которая соединяет музыку и слово. Эти концепции нашли воплощение в его грандиозной тетралогии «Кольцо нибелунга». Создавая этот главный труд своей жизни, Вагнер стал подлинным реформатором музыкального театра.
Вместо привычных оперных арий и ансамблей в его произведениях зазвучали вокальные партии нового типа, развёрнутые в певучую мелодию. «Мелодия – единственная форма музыки..., музыка и мелодия неразрывны», – утверждал Вагнер, что отражает его новаторский подход к музыкальной драматургии.
На предстоящем концерте прозвучат фрагменты самых разных произведений мастера. Зрители смогут услышать его первую оперу «Феи» (1834 г.), посвященную верной любви, преодолевшей все преграды, и последний шедевр «Парсифаль» (1882 г.), который становится сценическим воплощением мечты о всеобъемлющем братстве. Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к наследию великого композитора.