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Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа
Киноафиша Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа

Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу Парижа в Петербургском Планетарии

В этот особенный вечер грандиозный 25-метровый купол Петербургского Планетария станет вашим порталом в сердце Франции. Вы перенесетесь на улицы самого романтичного города планеты, окутанные таинственным светом сотен свечей.

Музыка, которая завораживает

Благодаря JAZZ RETRO BAND «Близкие люди» вы ощутите истинное французское очарование. Для вас прозвучат жемчужины французской эстрады – самые популярные и любимые песни из репертуара легендарных Эдит Пиаф, Мирей Матьё, ZAZ и других ярких исполнителей.

Погрузитесь в звучание вечных хитов: «La Vie En Rose», «Je Veux», «Paroles», «Les Champs Elysees» и многие другие мелодии, дышащие духом Парижа.

Незабываемое зрелище под звездным куполом

А в это время над вами развернется фантастическое зрелище! Звездный купол оживет: ослепительное северное сияние зальет пространство немыслимыми красками, звезды будут падать и стремительно взлетать, а величественные планеты и галактики пронесутся в завораживающем танце.

Информация о событии

Неповторимый шарм Парижа, душевная музыка в исполнении талантливых музыкантов, сияние сотен свечей и головокружительный полет среди звезд – все это ждет вас под сводами Планетария!

Исполнители: Jazz Retro Band «Близкие люди
Продолжительность: 1 час 15 минут
Рекомендовано для: всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа Концерт при свечах. Под звездным небом Парижа

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