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Концерт при свечах. От Раймонда Паулса до Queen
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. От Раймонда Паулса до Queen

Концерт при свечах. От Раймонда Паулса до Queen

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь великих композиторов

Проведите время, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. Неизменная любовь слушателей объединяет столь разных музыкантов, как Раймонд Паулс и группа Queen.

Музыка Раймонда Паулса

Раймонд Паулс — выдающийся советский латышский композитор, чья музыка была знакома всей стране. Интересно, что именно он первым выступил в музыкальной паузе культовой ТВ-игры Что? Где? Когда?. В течение нескольких лет зрители программы Время знакомились с прогнозом погоды под элегические звуки композиций Бабочки на снегу и Пасмурная погода.

Легенда рок-музыки: группа Queen

Ярчайшим представителем поколения исполнителей 1970 - 1990-х годов стала группа Queen. За свои выдающиеся заслуги в музыке группа включена в Зал славы рок-н-ролла. Коммерческий успех Queen начался с сингла Bohemian Rhapsody (1975), который сделал музыкантов всемирно известными. Песня We Are the Champions (1977) стала гимном для всех спортивных болельщиков, а знаменитая Barcelona (1987), исполненная Фредди Меркьюри в дуэте с Монсеррат Кабалье, стала музыкальной визитной карточкой этого чудесного города.

Неизменная популярность

Десятилетиями эти знаменитые музыканты остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а их магия продолжает завораживать миллионы поклонников. В этом концерте вы услышите легендарные хиты, которые давно завоевали весь мир и, конечно, не оставят равнодушными и вас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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