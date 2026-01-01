Концерт при свечах. От Интерстеллара до Саунд-арта

Концерт, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в мир киномузыки — удивительного жанра, неразрывно связанного с кинематографом. Музыка кино часто является визитной карточкой знаковых лент и играет ключевую роль в их успехе. Она помогает создать эмоциональную атмосферу, раскрывая замысел режиссёра.

Проводя параллели между фильмами и их музыкальным сопровождением, мы увидим, как талант великих композиторов придаёт фильму уникальность. Музыка из культовых произведений давно вышла за пределы экранов и заняла достойное место на концертных площадках.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

Мультимедийная инсталляция — Джон Мартин

Орган — Ксения Свириденко

Скрипка — Полина Шульгина

Альт — Сергей Полтавский

Фортепиано — Евгений Стародубцев

Что вас ждёт в программе

Концерт включает шедевры таких композиторов, как Ханс Циммер и Пётр Карманов. Приготовьтесь услышать широко известные произведения, которые напомнят вам о великолепных фильмах и несомненно поднимут настроение.

Не упустите возможность насладиться чудесной атмосферой музыки кино! Зарядитесь позитивными эмоциями и отдохните в компании любимых мелодий.