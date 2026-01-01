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Концерт при свечах. От Интерстеллара до Саунд-арта
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. От Интерстеллара до Саунд-арта

Концерт при свечах. От Интерстеллара до Саунд-арта

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт, посвящённый киномузыке

Приглашаем вас на уникальный концерт, который погрузит в мир киномузыки — удивительного жанра, неразрывно связанного с кинематографом. Музыка кино часто является визитной карточкой знаковых лент и играет ключевую роль в их успехе. Она помогает создать эмоциональную атмосферу, раскрывая замысел режиссёра.

Проводя параллели между фильмами и их музыкальным сопровождением, мы увидим, как талант великих композиторов придаёт фильму уникальность. Музыка из культовых произведений давно вышла за пределы экранов и заняла достойное место на концертных площадках.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

  • Мультимедийная инсталляция — Джон Мартин
  • Орган — Ксения Свириденко
  • Скрипка — Полина Шульгина
  • Альт — Сергей Полтавский
  • Фортепиано — Евгений Стародубцев

Что вас ждёт в программе

Концерт включает шедевры таких композиторов, как Ханс Циммер и Пётр Карманов. Приготовьтесь услышать широко известные произведения, которые напомнят вам о великолепных фильмах и несомненно поднимут настроение.

Не упустите возможность насладиться чудесной атмосферой музыки кино! Зарядитесь позитивными эмоциями и отдохните в компании любимых мелодий.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. От Интерстеллара до Саунд-арта

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