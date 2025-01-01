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Концерт при свечах. От барокко до рока
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. От барокко до рока

Концерт при свечах. От барокко до рока

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный барокко и романтизм: Вечер исключительных произведений

Сегодня на сцене звучат великолепные опусы музыкального барокко и романтизма, а также известные баллады современных композиторов. Все произведения, представленные в концерте, объединяет одно — исключительный композиторский дар их авторов.

Секрет вечной актуальности

Именно в этом заключается главный секрет их непреходящей востребованности. Каждое из этих знаменитых сочинений продолжает находить отклик в сердцах зрителей, независимо от времени и стиля. Уникальная атмосфера, увлечённость исполнителей и их мастерство создают особую связь с аудиторией.

Индивидуальный подход к классике

Каждый слушатель сможет найти свой собственный ответ на вопрос, какая музыка становится «классикой жанра». В этом вечере каждый найдет что-то близкое и важное для себя.

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность погрузиться в мир изысканных мелодий и насладиться уникальной атмосферой живого исполнения. Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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