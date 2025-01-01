Меню
Концерт при свечах. От Баха до Scorpions
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: концерт в Кафедральном соборе

Как музыка становится популярной? В чем секрет ее привлекательности для музыкантов и аудитории? На эти вопросы вы найдете ответы на уникальном концерте, который пройдет в историческом Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла.

Звучание скрипки и органа

На этом концерте вас ждет неповторимое звучание скрипки в сочетании с удивительным историческим органом собора. Все произведения, которые будут исполнены, объединяет одно - исключительный композиторский дар их авторов.

Секреты вечной популярности

Главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений заключается в их глубоком музыкальном смысле и эмоциональной силе. На концерте вы сможете насладиться замечательными произведениями эпохи барокко, а также культовыми композициями современных авторов.

Приглашаем вас стать частью музыкального события

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия. Концерт подарит вам уникальный опыт и позволит вновь открыть для себя магию музыкального искусства. Приходите и погрузитесь в атмосферу искусства и вдохновения!

Ноябрь
21 ноября пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

