Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет эпохи

Как музыка становится популярной? В чем секрет её привлекательности для музыкантов и аудитории? На эти вопросы вы сможете найти ответы на концерте, который пройдёт в замечательном пространстве Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла.

Звучание саксофонов и исторического органа

В программе концерта прозвучат саксофоны и удивительный исторический орган, которые создадут уникальную атмосферу погружения в мир музыки.

Исключительный композиторский дар

Все произведения, которые вы услышите, объединяет одно обстоятельство — исключительный композиторский дар их авторов. Именно он и является главным секретом непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений.

Музыкальные эпохи в одном концерте

В этот вечер вы насладитесь замечательными опусами эпохи барокко, а также культовыми композициями современных авторов. Это уникальная возможность увидеть, как музыка проходит через века, оставаясь актуальной и завораживающей.

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя магию музыки!

Октябрь
10 октября пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

