Концерт при свечах. От Баха до Scorpions
Киноафиша Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Концерт при свечах в Англиканском соборе

Как музыка становится популярной? В чем секрет ее привлекательности как для музыкантов, так и для аудитории? Все произведения, представленные на этом концерте, независимо от стиля, объединяет одно - исключительный композиторский дар их авторов. Именно в этом, на наш взгляд, и заключается главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений.

Программа концерта

Сегодня зрители смогут насладиться замечательными опусами эпохи барокко, а также культовыми композициями наших современников. Концерт призван показать, как классические произведения гармонично сочетаются с более современными мелодиями, создавая уникальную атмосферу и воспоминания.

Место проведения

Концерт пройдет в Англиканском соборе, что добавляет особую торжественность и величие этому мероприятию. Уникальная акустика собора позволит каждому слушателю насладиться прекрасным звучанием произведений.

Интересные факты

Вы знали, что композиции Иоганна Себастьяна Баха до сих пор восхищают слушателей своей сложностью и красотой? Его музыка имеет не только историческую, но и современную актуальность, что делает его творчество вечным. Кроме того, музыка групп, таких как Scorpions, продолжает вдохновлять новые поколения исполнителей, демонстрируя, как классика может жить и развиваться.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться волшебством создания под звуки свечей!

Ноябрь
15 ноября суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
