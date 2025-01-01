Концерт при свечах. От Баха до Scorpions

Музыка в стенах Кафедрального собора

Как музыка становится популярной? В чём секрет её привлекательности для музыкантов и аудитории? Ответы на эти вопросы вы найдёте на концерте, который состоится в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. Здесь прозвучит удивительный исторический орган, готовый подарить вам незабываемые музыкальные моменты.

Волшебство композиции

Все произведения, представленные на концерте, объединяет одно обстоятельство — исключительный композиторский дар их авторов. Это и есть главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых произведений. Вы услышите замечательные опусы эпохи барокко, а также культовые композиции современных авторов.

Погружение в атмосферу

Пусть любимая музыка, вдохновенное исполнение и знакомые образы, соединяясь в пространстве старинного собора, подарят вам отличное настроение. Концерт станет не только возможностью насладиться музыкой, но и уникальным опытом погружения в атмосферу, где история и современность встречаются в гармонии.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!