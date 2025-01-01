Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах. Новогоднее Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино
Билеты от 3000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Новогоднее Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

Концерт при свечах. Новогоднее Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Музыка кино: вечер запоминающихся мелодий

Конец декабря - время приятных сюрпризов. Мы приглашаем вас провести этот вечер вместе с замечательными музыкантами, которые подарят вам уникальную возможность погрузиться в мир киномузыки.

Звучание любимых фильмов

Вы услышите темы из кинофильмов, ставших знаковыми благодаря не только мастерству съемочных групп, но и выдающейся музыке. Значение киномузыки признали ведущие режиссеры, которые стараются привлечь к сотрудничеству талантливых композиторов и использовать легендарные мелодии, органично вписывающиеся в ткань фильма.

Классика в новом свете

Одним из ярких примеров является великолепное танго «Por una cabeza», сочиненное прославленным певцом и актером Карлосом Гарделем в 1935 году. Эта незабываемая мелодия через почти 60 лет стала музыкальной кульминацией современного шедевра «Запах женщины». Её звучание на сцене вызывает мощные эмоции и наполняет атмосферу вечера.

Волшебство на концерте

Музыка - важная составляющая хорошего кино. Она перешагнула рамки экранов и теперь звучит на концертах в различных аранжировках. Это уникальная возможность вспомнить захватывающие сюжеты любимых фильмов и зарядиться позитивными эмоциями в замечательной компании. Окунитесь в чудесную атмосферу киномузыки и насладитесь вечерним концертом!

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Новогоднее Саксофон-шоу. Музыкальные шедевры мирового кино

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Песняры
6+
Эстрада
Песняры
7 января в 19:30 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
27 января в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
14 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше