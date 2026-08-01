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Концерт при свечах. «Notre‑Dame de Paris» и мировые хиты мюзиклов
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. «Notre‑Dame de Paris» и мировые хиты мюзиклов

Концерт при свечах. «Notre‑Dame de Paris» и мировые хиты мюзиклов

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Концерт при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Англиканском соборе Святого Андрея. В программе — мелодии из мюзиклов «Notre-Dame de Paris» и других всемирно известных хитов. Это возможность провести вечер, наслаждаясь великолепной музыкой, которая покорила сердца зрителей по всему миру.

Музыкальные шедевры современности

Звучащие на концерте композиции стали знаковыми явлениями современной культуры благодаря талантам величайших композиторов. Многие из них известны по легендарным фильмам и сценическим постановкам, однако даже завзятые меломаны порой затруднятся вспомнить, где именно они их слышали. Эти мелодии заслуживают самого высокого признания и преданной любви широкой аудитории.

Исполнители

В концерте выступят:

  • Анастасия Зверева — сопрано, лауреат международных конкурсов, солистка и художественный руководитель театра «Гомер»;
  • Дмитрий Мазанский — тенор, солист группы «Перфомен», участник шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ;
  • Мария Хачатурова — арфа;
  • Антон Яшкин — фортепиано.

В программе звучат работы

Концерт включает произведения таких композиторов, как:

  • Эндрю Ллойд Уэббер;
  • Жак Стейн;
  • Рикардо Коччанте;
  • Кенни Армстронг.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в атмосферном окружении! Уверены, этот концерт подарит вам отличное настроение и яркие эмоции.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. «Notre‑Dame de Paris» и мировые хиты мюзиклов

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

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