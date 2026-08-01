Концерт при свечах. «Notre‑Dame de Paris» и мировые хиты мюзиклов

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Англиканском соборе Святого Андрея. В программе — мелодии из мюзиклов «Notre-Dame de Paris» и других всемирно известных хитов. Это возможность провести вечер, наслаждаясь великолепной музыкой, которая покорила сердца зрителей по всему миру.
Звучащие на концерте композиции стали знаковыми явлениями современной культуры благодаря талантам величайших композиторов. Многие из них известны по легендарным фильмам и сценическим постановкам, однако даже завзятые меломаны порой затруднятся вспомнить, где именно они их слышали. Эти мелодии заслуживают самого высокого признания и преданной любви широкой аудитории.
В концерте выступят:
Концерт включает произведения таких композиторов, как:
Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в атмосферном окружении! Уверены, этот концерт подарит вам отличное настроение и яркие эмоции.