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Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Микеланджело и Моцарт. Необычный концерт в соборе

В этом необычайном концерте соединились произведения двух величайших гениев человечества — Микеланджело Буонарроти и Вольфганга Амадея Моцарта. Эти творцы стали символами божественного вдохновения, которое наделило их уникальным талантом.

Наследие и влияние

Трудно переоценить влияние, которое Микеланджело и Моцарт оказали на души и сердца современников, а также на последующие поколения. Судьба уготовила Микеланджело долгую жизнь, охватившую почти всю эпоху Высокого Возрождения. В contrast, живопись и скульптура мастера отразили дух своего времени, делая его работы актуальными до сих пор.

Жизнь Моцарта, к сожалению, оборвалась слишком рано. Его знаменитый Реквием, по словам известного дирижера и исследователя Николауса Арнонкура, стал его глубоко личным произведением, а также последним, хоть и незавершенным, сочинением. Тем не менее, та мощь и страсть, с которыми творили оба художника, неподвластна времени.

Уникальная атмосфера вечера

Этот вечер в старинном соборе обещает стать настоящим праздником музыки и искусства. Погружение в мир гениальности Микеланджело и Моцарта подарит вам торжественное и светлое настроение, которое останется с вами надолго.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

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Октябрь
23 октября пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
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