Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

Реквием Моцарта: трагедия и гений в одном произведении

Трудно представить меломана, который не слышал бы о Реквиеме Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершённое сочинение стало одним из наиболее известных произведений композитора и важной вехой для всей мировой культуры.

Необычная история создания

Интересно, что, написав в юности более 20 месс, Моцарт в зрелом возрасте почти не обращался к жанру духовной музыки. Реквием очень отличается от его ранних сочинений. В этом произведении отсутствуют виртуозные арии и дуэты, что придаёт ему уникальный характер.

Композитор получил заказ от таинственного незнакомца и был убеждён, что пишет «погребальную песнь» для себя. «Я чувствую это с такой уверенностью», - писал он, - «что мне не требуется доказательств». Это предчувствие трагедии пронизывает каждую ноту.

Эмоции и окончание жизненного пути

Лирический центр всего Реквиема, трепетная Lacrimosa, была написана в начале декабря 1792 года. Вместе с друзьями Моцарт пытался исполнить её всего за день до своей кончины. Эмоции были столь сильны, что слабеющий гений разрыдался и не смог продолжить своё исполнение.

Незабываемое музыкальное переживание

Каждая новая встреча с Реквиемом - это особое событие как для публики, так и для исполнителей. Сколько бы раз вы его ни слушали, каждый раз он открывается по-новому, оставляя след в душе и сердце.