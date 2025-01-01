Меню
Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

Концерт при свечах. Ночь в Соборе! Моцарт. Реквием

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вдохновение Микеланджело и Моцарта в одном концерте

Приглашаем вас на необычайный концерт, где переплетаются творения двух великих гениев - Микеланджело Буонарроти и Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие станет настоящим триумфом искусства, где каждый посетитель сможет почувствовать величие и силу вдохновения.

Мастера своего дела

Микеланджело, жизнь которого охватывала почти всю эпоху Высокого Возрождения, известен своими грандиозными произведениями, которые поразили мир. Его работа оставила неоспоримый след в искусстве и архитектуре. С другой стороны, Моцарт, чья жизнь была кратка, оставил за собой богатое наследие, среди которого особенно выделяется его знаменитый «Реквием». Это произведение, по мнению известного дирижёра Николауса Арнонкура, является глубоко личностным и, увы, незавершённым.

Нескончаемая мощь искусства

Искусство этих мастеров неподвластно времени. Оно продолжает вдохновлять, оказывать влияние на чувства и мысли как современников, так и будущих поколений. Вечер, проведённый в старинном соборе, обещает быть полным светлого и торжественного настроения, создавая уникальную атмосферу, в которой вы сможете прикоснуться к настоящему искусству.

Не упустите возможность стать частью этого важного события!

17 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

