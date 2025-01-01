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Концерт при свечах. Музыкальная ночь в Версале
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Музыкальная ночь в Версале

Концерт при свечах. Музыкальная ночь в Версале

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Изысканная музыка в соборе

Сегодня у вас есть уникальная возможность посетить замечательный концерт, который перенесет вас в мир французской классической музыки. В этом вечере вы услышите произведения выдающихся композиторов, некогда звучавшие в великолепии Версаля.

Музыка из Версаля

Звуки, которые вы услышите, являются наследием эпохи, когда музыка была неотъемлемой частью королевской жизни. На концерте прозвучат произведения таких мастеров, как Жан-Батист Люлли и Клод Дебюсси, чьи творения остаются актуальными и сегодня.

Место проведения

Концерт пройдет в удивительном соборе, который сам по себе является архитектурным шедевром. Его акустика создает неповторимую атмосферу, позволяя музыке звучать в полной мере.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Приходите, чтобы насладиться атмосферой, которая окутывает зрителей, и погрузиться в мир изысканной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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