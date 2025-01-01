Меню
Концерт при свечах. Музыка великих. Микаэл Таривердиев: Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень
Билеты от 2400₽
12+
О концерте/спектакле

Концерт при свечах в Музее Пушкина

Выдающийся советский композитор Микаэл Таривердиев оставил нам богатейшее творческое наследие. Его работы включают не только органные концерты и пьесы, но и потрясающую симфонию, посвящённую чернобыльской трагедии, а также хоралы. Истинное значение Таривердиева в истории культуры лишь начинает осознаваться нами.

Тем не менее, у широкой публики имя Таривердиева неизменно ассоциируется с кино. Его замечательные мелодии звучат в 132 фильмах и сопровождают нас на протяжении всей жизни. Это делает его музыку особенно близкой и знакомой многим зрителям.

Концерт, который подарит настроение

Предстоящий концерт, посвящённый творчеству Микаэла Таривердиева, обещает стать настоящим праздником для любителей музыки. Не случайно сам композитор, работая над саундтреком к культовому фильму «Ирония судьбы», считал, что пишет музыку к «рождественской сказке», о которой «мечтают все и думают с теплом и доброй иронией».

Не упустите возможность насладиться живыми мелодиями, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей и стали неотъемлемой частью отечественной культуры!

Ноябрь
13 ноября четверг
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

