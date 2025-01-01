Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень

Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт в память о Микаэле Таривердиеве

Выдающийся советский композитор Микаэл Таривердиев оставил после себя богатейшее творческое наследие. Его творческий путь включает не только органные концерты и пьесы, но и потрясающую симфонию, посвящённую чернобыльской трагедии, а также хоралы. Значение Таривердиева в истории культуры начинает осознаваться только сейчас.

Однако имя Таривердиева у широкой публики неизменно ассоциируется с кино. Его замечательные мелодии звучат в 132 фильмах, и многие из них сопровождают нас на протяжении всей жизни.

Музыка, которая согревает душу

Концерт, посвящённый творчеству Таривердиева, несомненно подарит вам отличное настроение. Не случайно, работая над саундтреком к культовому фильму «Ирония судьбы», Микаэл Леонович считал, что пишет музыку к «рождественской сказке», о которой «мечтают все и думают с теплом и доброй иронией».

Приходите насладиться мелодиями, которые стали неотъемлемой частью нашего культурного наследия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sunday Jazz Manouche Brunch
16+
Джаз
Sunday Jazz Manouche Brunch
27 июля в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
13 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Павел Кашин
18+
Поп Рок
Павел Кашин
8 ноября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше