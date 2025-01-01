Концерт при свечах. Музыка великих: Микаэл Таривердиев. Ирония судьбы, Семнадцать мгновений весны, Король‑олень

Концерт в память о Микаэле Таривердиеве

Выдающийся советский композитор Микаэл Таривердиев оставил после себя богатейшее творческое наследие. Его творческий путь включает не только органные концерты и пьесы, но и потрясающую симфонию, посвящённую чернобыльской трагедии, а также хоралы. Значение Таривердиева в истории культуры начинает осознаваться только сейчас.

Однако имя Таривердиева у широкой публики неизменно ассоциируется с кино. Его замечательные мелодии звучат в 132 фильмах, и многие из них сопровождают нас на протяжении всей жизни.

Музыка, которая согревает душу

Концерт, посвящённый творчеству Таривердиева, несомненно подарит вам отличное настроение. Не случайно, работая над саундтреком к культовому фильму «Ирония судьбы», Микаэл Леонович считал, что пишет музыку к «рождественской сказке», о которой «мечтают все и думают с теплом и доброй иронией».

Приходите насладиться мелодиями, которые стали неотъемлемой частью нашего культурного наследия!