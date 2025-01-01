Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах. Музыка русского балета
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Музыка русского балета

Концерт при свечах. Музыка русского балета

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебство русского балета: музыка Чайковского и Глазунова в соборе

Балет — это не просто искусство, это визитная карточка русского классического творчества. Когда мы говорим о балете, на ум приходят два великих имени: Пётр Ильич Чайковский и Александр Константинович Глазунов. Эти композиторы оставили неизгладимый след в истории музыки и искусства.

Наследие Чайковского

Пётр Ильич Чайковский, прославленный своими балетами, таких как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», определил облик русского балета на мировой арене. Его музыка наполнена глубокими эмоциями и драматургией, что делает каждое произведение уникальным и запоминающимся.

Глазунов: друг и последователь

Александр Константинович Глазунов, не только друг, но и последователь Чайковского, также оставил значимый след в балетной музыке. Его три балета, такие как «Раймонда», продолжают восхищать зрителей своей мелодикой и художественной глубиной. Глазунов, как и Чайковский, следовал эстетике позднего романтизма, создавая произведения, которые трогают сердца слушателей.

Незабываемая встреча с музыкой

Сочинения этих гениальных композиторов знакомы многим с детства, и они продолжают волновать и радовать. Приглашаем вас на спектакли, где музыка Чайковского и Глазунова звучит в исполнении талантливых музыкантов. Позвольте себе вновь испытать волнение и радость от встречи с незабываемыми мелодиями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
17 августа в 20:00 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити
12+
Джаз
«Наши 2000-е» в джазе: завораживающая премьера на открытой крыше в огнях Сити
24 июля в 20:00 Крыша Novotel Киевская
от 3500 ₽
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
12 сентября в 20:00 Louis The Claw
от 10000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше