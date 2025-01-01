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Концерт при свечах. Моцарт. Симфония 40. Lacrimosa. Увертюра для органа
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Моцарт. Симфония 40. Lacrimosa. Увертюра для органа

Концерт при свечах. Моцарт. Симфония 40. Lacrimosa. Увертюра для органа

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебство музыки Моцарта в историческом соборе

Трудно представить себе композитора более популярного и любимого широким кругом меломанов, чем гениальный Вольфганг Амадей Моцарт. Этот необыкновенно одарённый музыкант обладал феноменальным слухом, памятью и способностью к блестящей импровизации.

Гениальность Моцарта

Моцарт работал во всех музыкальных формах, существовавших в XVIII веке, и везде добился успеха. Его работоспособность и преданность музыке поражают: за свою короткую жизнь (35 лет) композитор написал более 600 сочинений, многие из которых признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки.

Лёгкий характер и чувство юмора

По свидетельству современников, Моцарт обладал лёгким характером, был склонен к шуткам и имел отличное чувство юмора. Эти черты несомненно отразились во многих его произведениях. Именно такую жизнерадостную, искрящуюся музыку вы сможете услышать в предстоящем концерте.

Концерт в историческом соборе

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу музыки Моцарта в уникальном историческом соборе. Этот концерт станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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