Концерт при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Григ. В пещере горного короля. Вагнер. Полет валькирий
Концерт при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Григ. В пещере горного короля. Вагнер. Полет валькирий

Концерт при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Григ. В пещере горного короля. Вагнер. Полет валькирий

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальная палитра популярной классики

Сегодня вы услышите знаменитые композиции, которые принято называть популярной классикой. Эта музыка, написанная в разные времена и странах, покорила сердца публики и сохраняет свою популярность на протяжении многих столетий.

Волшебство Моцарта

Трудно представить меломана, который не знаком с произведениями Вольфганга Амадея Моцарта. Его «Маленькая ночная серенада» – яркий пример «лёгкого жанра» классической эпохи и одно из самых известных его творений. Эта серенада, написанная вскоре после «Свадьбы Фигаро» и перед тремя последними симфониями, была задумана как пятичастное произведение.

К сожалению, история не сохранила имя заказчика, а одна из частей не дожила до наших дней. Тем не менее, четыре оставшиеся части (Allegro, романс, менуэт и рондо) являются подлинной жемчужиной венской классики.

Творчество Вагнера

Рихард Вагнер стал одним из наиболее значимых композиторов своего времени, хотя его новаторство пришло не сразу. В своих первых операх, таких как «Летучий Голландец» и «Тангейзер», он следовал традициям немецкого романтизма и французской большой оперы.

Сюжеты Вагнера часто построены вокруг внутренней борьбы света и тьмы в душе лирического героя. Революционные события в Европе побудили его переосмыслить своё творчество, и он пришёл к убеждению, что высшая форма искусства – это музыкальная драма, которая органично сочетает музыку и слово. Вагнер считал: «Мелодия - единственная форма музыки... музыка и мелодия неразрывны».

Григ и его «Пер Гюнт»

Музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» давно уже живёт самостоятельной концертной жизнью. Эдвард Григ, соединив народные традиции с достижениями академической музыки, создал драгоценный звуковой сплав.

Каждая пьеса из этих оркестровых сюит является шедевром. Удивительные ритмы народных танцев и самобытная лиричность ностальгических мелодий представляют собой голос северной Норвегии. Величие этой музыки остаётся бесспорным на протяжении веков, и наш концерт предлагает возможность насладиться великолепными фугами, сюитами и серенадой.

