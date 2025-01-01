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Концерт при свечах. Моцарт-Гала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Моцарт-Гала

Концерт при свечах. Моцарт-Гала

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт музыки Вольфганга Амадея Моцарта в историческом соборе

Трудно представить себе композитора более популярного и любимого широким кругом меломанов, чем гениальный Вольфганг Амадей Моцарт. Этот необыкновенно одарённый музыкант обладал феноменальным слухом, выдающейся памятью и способностью к блестящей импровизации.

Моцарт: краткий портрет гения

Работая во всех музыкальных формах XVIII века, Моцарт добился успеха в симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыке. За свою короткую жизнь (35 лет) он написал более 600 сочинений, многие из которых стали настоящими шедеврами.

Легкий характер и чувство юмора

По свидетельству современников, Моцарт обладал лёгким характером, был склонен к шуткам и имел отличное чувство юмора. Эти черты личности нашли отражение в его произведениях, создавая жизнерадостную и искрящуюся музыку.

Что ожидать на концерте

Вы сможете насладиться именно такой музыкой на предстоящем концерте в историческом соборе. Атмосфера этого места добавит особое очарование к звучанию шедевров Моцарта, подарив зрителям неповторимые эмоции.

Не упустите возможность окунуться в мир великого композитора и насладиться его творчеством в уникальной обстановке!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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