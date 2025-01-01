Меню
Концерт при свечах. Людовико Эйнауди
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Людовико Эйнауди

Концерт при свечах. Людовико Эйнауди

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди в исполнении Андрея Скрипкина

В этот вечер на сцене прозвучат лучшие произведения выдающегося итальянского композитора Людовико Эйнауди. Музыка Эйнауди всегда привлекает своей медитативностью и уникальным сочетанием этнических мотивов, народных традиций, а также современных тенденций в поп и рок-музыке.

Путь к успеху

Людовико Эйнауди начал свои творческие эксперименты еще в детстве, написав несколько пьес для акустической гитары к моменту поступления в миланскую консерваторию им. Дж. Верди. Получив классическое музыкальное образование, он быстро стал известным благодаря своим камерным произведениям.

В 1982 году Эйнауди продолжает обучение под руководством выдающегося композитора-новатора Лучано Берио. Так, он перенимает открытый взгляд на музыку и формирует истинное внутреннее достоинство в своих произведениях.

Кинематограф и концерты

С середины 1990-х годов стиль Эйнауди получает признание не только в концертных залах, но и в кинематографе. Он сотрудничает с такими мастерами, как Клинт Иствуд, Рассел Кроу и Даррен Аранофски, создавая впечатляющие мультимедийные проекты и саундтреки.

Эйнауди — обладатель множества наград и номинант на премию «Оскар», а также продолжает активно выступать и выпускать сольные альбомы.

Концертный вечер

На концерте сегодня вас ждет уникальное исполнение его популярных композиций, которые получили высокую оценку не только критиков, но и слушателей по всему миру. Особое звучание произведения подарит вам талантливый пианист и лауреат международных конкурсов Андрей Скрипкин.

Не упустите шанс насладиться музыкой, которая вдохновляет и радует сердца!

29 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

