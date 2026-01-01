Концерт при свечах. Лучшие серенады мира

Классическая музыка в стенах собора

Вам представится уникальная возможность насладиться шедеврами великих композиторов в исполнении камерного оркестра и органа. Эти произведения были созданы в разные исторические эпохи и завоевали сердца слушателей по всему миру на протяжении более двух столетий.

Программа концерта включает в себя произведения:

А. Дворжака

Э. Элгара

Ф. Шуберта

Обратите внимание, что все сочинения существуют в различных оркестровках и аранжировках. В этот вечер вы сможете услышать их в удивительной атмосфере собора, где струнные инструменты придают знакомой музыке свежий звук, позволяя вам еще раз убедиться в величии классики.

Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов:

Камерный оркестр «Enquentro»

Художественный руководитель и дирижёр Минхо Сон (Южная Корея)

Иван Гавриков - орган

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!