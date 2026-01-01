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Концерт при свечах. Лучшие серенады мира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Лучшие серенады мира

Концерт при свечах. Лучшие серенады мира

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Классическая музыка в стенах собора

Вам представится уникальная возможность насладиться шедеврами великих композиторов в исполнении камерного оркестра и органа. Эти произведения были созданы в разные исторические эпохи и завоевали сердца слушателей по всему миру на протяжении более двух столетий.

Программа концерта включает в себя произведения:

  • А. Дворжака
  • Э. Элгара
  • Ф. Шуберта

Обратите внимание, что все сочинения существуют в различных оркестровках и аранжировках. В этот вечер вы сможете услышать их в удивительной атмосфере собора, где струнные инструменты придают знакомой музыке свежий звук, позволяя вам еще раз убедиться в величии классики.

Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Камерный оркестр «Enquentro»
  • Художественный руководитель и дирижёр Минхо Сон (Южная Корея)
  • Иван Гавриков - орган

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Сентябрь
19 сентября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

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