Концерт при свечах. Лучшие серенады мира

Вам представится уникальная возможность насладиться шедеврами великих композиторов в исполнении камерного оркестра и органа. Эти произведения были созданы в разные исторические эпохи и завоевали сердца слушателей по всему миру на протяжении более двух столетий.
Программа концерта включает в себя произведения:
Обратите внимание, что все сочинения существуют в различных оркестровках и аранжировках. В этот вечер вы сможете услышать их в удивительной атмосфере собора, где струнные инструменты придают знакомой музыке свежий звук, позволяя вам еще раз убедиться в величии классики.
Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов:
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!