Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»
Киноафиша Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классика в джазе: уникальный концерт в Оранжерее Таврического сада

Оранжерея Таврического сада приглашает вас на потрясающий кроссовер-концерт «Классика в джазе». В этом уникальном формате классическая музыка обретает новое звучание благодаря виртуозам из Lev Piano Band. Под куполом, украшенным сотнями свечей и тропическими растениями, вы сможете насладиться шедеврами великих композиторов в зажигательной джазовой интерпретации.

Музыкальные шедевры в новом свете

Вы услышите авторские аранжировки, созданные известным композитором и музыкантом Льва Шишкина. В программе концерта — яркие импровизации и экспрессия ритмов. Музыканты подарят вам возможность угадать знакомые мелодии таких классиков, как Чайковский, Бетховен, Моцарт, Шопен и Бизе.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Это мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Билеты доступны в двух категориях:

  • VIP (1-ый и 2-ой ряд)
  • СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам яркие эмоции и прекрасное настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 2700 ₽

Фотографии

Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

В ближайшие дни

Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
24 сентября в 20:40 Аригато
от 590 ₽
Варвара Убель и трио Олега Бутмана
6+
Джаз
Варвара Убель и трио Олега Бутмана
26 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
6+
Классическая музыка Джаз
Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
24 августа в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше