Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

Классика в джазе: уникальный концерт в Оранжерее Таврического сада

Оранжерея Таврического сада приглашает вас на потрясающий кроссовер-концерт «Классика в джазе». В этом уникальном формате классическая музыка обретает новое звучание благодаря виртуозам из Lev Piano Band. Под куполом, украшенным сотнями свечей и тропическими растениями, вы сможете насладиться шедеврами великих композиторов в зажигательной джазовой интерпретации.

Музыкальные шедевры в новом свете

Вы услышите авторские аранжировки, созданные известным композитором и музыкантом Льва Шишкина. В программе концерта — яркие импровизации и экспрессия ритмов. Музыканты подарят вам возможность угадать знакомые мелодии таких классиков, как Чайковский, Бетховен, Моцарт, Шопен и Бизе.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Это мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Билеты доступны в двух категориях:

VIP (1-ый и 2-ой ряд)

(1-ый и 2-ой ряд) СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда)

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам яркие эмоции и прекрасное настроение!