Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

Оранжерея Таврического сада приглашает вас на потрясающий кроссовер-концерт «Классика в джазе». В этом уникальном формате классическая музыка обретает новое звучание благодаря виртуозам из Lev Piano Band. Под куполом, украшенным сотнями свечей и тропическими растениями, вы сможете насладиться шедеврами великих композиторов в зажигательной джазовой интерпретации.
Вы услышите авторские аранжировки, созданные известным композитором и музыкантом Льва Шишкина. В программе концерта — яркие импровизации и экспрессия ритмов. Музыканты подарят вам возможность угадать знакомые мелодии таких классиков, как Чайковский, Бетховен, Моцарт, Шопен и Бизе.
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Это мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Билеты доступны в двух категориях:
В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам яркие эмоции и прекрасное настроение!