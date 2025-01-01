Концерт при свечах «Классика в джазовой обработке. От Щелкунчика до Кармен»

Классика в джазовой обработке: вечер музыки и истории в Доме архитектора

StageMagic приглашает вас на уникальное событие — концерт при свечах «Классика в джазовой обработке» и экскурсию по парадным залам роскошного особняка А.А. Половцова, расположенного в самом центре Санкт-Петербурга.

Музыка великих композиторов в новом звучании

В этот особенный вечер вы услышите шедевры классической музыки в захватывающей джазовой интерпретации. Виртуозы из бэнда LEV PIANO BAND подарят вам яркие импровизации, экспрессию ритмов и сочные гармонии, в которых будут угадываться знакомые мелодии Чайковского, Бетховена, Моцарта, Шопена, Бизе и других великих композиторов.

Исторический контекст: особняк А.А. Половцова

Особняк, в котором пройдет концерт, был построен известными архитекторами своего времени: Месмахером, Брюлло и Боссе. Он находится неподалеку от Исаакиевского собора и расскажет вам о своем хозяине — меценате Александре Александровиче Половцове, который привлек лучших мастеров для его создания.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты четырех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

VIP (1-ый и 2-ой ряд) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта VIP (1-ый и 2-ой ряд) без экскурсии

без экскурсии СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) с экскурсией за 50 минут до начала концерта

с экскурсией за 50 минут до начала концерта СТАНДАРТ (все ряды, начиная с 3-го ряда) без экскурсии

Продолжительность концерта — 75 минут. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Для тех, кто приобрел билеты без экскурсии, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Продолжительность экскурсии — 25 минут. При необходимости администратор может разделить зрителей на две группы: первая группа начнет экскурсию за 50 минут до концерта, а вторая — за 25 минут до его начала.

Важные моменты

Обратите внимание, что если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!