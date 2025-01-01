Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

В этот вечер в Петербургском планетарии под 25-метровым звездным куполом вас ждет нечто необыкновенное! Северное сияние окрасит весь зал, звезды будут взлетать и падать, а планеты и галактики проноситься над головами зрителей.
В окружении бескрайнего космоса и сотен свечей струнный квартет VIRTUOSI исполнит для вас знаменитые циклы
Времена года Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов в современном танго Пьяццоллы встретится с барочными мотивами
Времён года Вивальди, особенно с его самой знаменитой частью
Лето.
Это будет путешествие в бесконечность галактик и музыкальный мир величайших произведений всех времен. Каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!
Исполнители: Квартет Four Seasons
Продолжительность: 1 час 15 минут
Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.