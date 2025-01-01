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Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
Киноафиша Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

Концерт при свечах и звездах. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка под звездами: Вечер с квартетом Four Seasons в Петербургском планетарии

В этот вечер в Петербургском планетарии под 25-метровым звездным куполом вас ждет нечто необыкновенное! Северное сияние окрасит весь зал, звезды будут взлетать и падать, а планеты и галактики проноситься над головами зрителей.

Музыкальное путешествие в космос

В окружении бескрайнего космоса и сотен свечей струнный квартет VIRTUOSI исполнит для вас знаменитые циклы Времена года Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. Экспрессия резких ритмов аргентинского танго и жарких латиноамериканских кварталов в современном танго Пьяццоллы встретится с барочными мотивами Времён года Вивальди, особенно с его самой знаменитой частью Лето.

Эмоции и впечатления

Это будет путешествие в бесконечность галактик и музыкальный мир величайших произведений всех времен. Каждая композиция проникнет в самые глубины вашей души и подарит фейерверк эмоций!

Информация для зрителей

Исполнители: Квартет Four Seasons

Продолжительность: 1 час 15 минут

Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

Фотографии

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