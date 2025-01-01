Концерт при свечах и звездах. Великие леди джаза

В этот особенный вечер приглашаем вас на атмосферный концерт в Петербургском Планетарии. Здесь легенды джаза вновь зазвучат среди сотен свечей и звёзд — Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и другие королевы жанра, чьи песни стали символом своей эпохи.
На сцене перед вами выступит высококлассный бэнд Jazz Noir Band. Они исполнят знаменитые хиты, такие как:
Пока вы наслаждаетесь музыкой, над вами развернется фантастическое зрелище. Звёздный купол оживет: ослепительное северное сияние зальет пространство немыслимыми красками, звёзды будут падать и стремительно взлетать, а величественные планеты и галактики пронесутся в завораживающем танце.
Тайны любви, утрат и триумфов, магия золотого века джаза, сияние сотен свечей и головокружительный полёт среди звёзд — всё это ждёт вас под сводами Планетария!
Исполнители: Jazz Noir Band
Продолжительность: 1 час 15 минут