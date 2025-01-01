Концерт при свечах и звездах. Великие леди джаза

Волшебство джаза под звёздами

В этот особенный вечер приглашаем вас на атмосферный концерт в Петербургском Планетарии. Здесь легенды джаза вновь зазвучат среди сотен свечей и звёзд — Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и другие королевы жанра, чьи песни стали символом своей эпохи.

Исполнители и хиты вечера

На сцене перед вами выступит высококлассный бэнд Jazz Noir Band. Они исполнят знаменитые хиты, такие как:

Exactly like you — Ella Fitzgerald

Over the rainbow — Judy Garland

Sugar — Jo Stafford

September in the rain — Dinah Washington

Them there eyes — Billie Holiday

Уникальное зрелище

Пока вы наслаждаетесь музыкой, над вами развернется фантастическое зрелище. Звёздный купол оживет: ослепительное северное сияние зальет пространство немыслимыми красками, звёзды будут падать и стремительно взлетать, а величественные планеты и галактики пронесутся в завораживающем танце.

Эмоции и атмосфера

Тайны любви, утрат и триумфов, магия золотого века джаза, сияние сотен свечей и головокружительный полёт среди звёзд — всё это ждёт вас под сводами Планетария!

Подробности

Исполнители: Jazz Noir Band

Продолжительность: 1 час 15 минут