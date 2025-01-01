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Киноафиша Концерт при свечах и звездах. Великие леди джаза

Концерт при свечах и звездах. Великие леди джаза

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство джаза под звёздами

В этот особенный вечер приглашаем вас на атмосферный концерт в Петербургском Планетарии. Здесь легенды джаза вновь зазвучат среди сотен свечей и звёзд — Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Сара Вон и другие королевы жанра, чьи песни стали символом своей эпохи.

Исполнители и хиты вечера

На сцене перед вами выступит высококлассный бэнд Jazz Noir Band. Они исполнят знаменитые хиты, такие как:

  • Exactly like you — Ella Fitzgerald
  • Over the rainbow — Judy Garland
  • Sugar — Jo Stafford
  • September in the rain — Dinah Washington
  • Them there eyes — Billie Holiday

Уникальное зрелище

Пока вы наслаждаетесь музыкой, над вами развернется фантастическое зрелище. Звёздный купол оживет: ослепительное северное сияние зальет пространство немыслимыми красками, звёзды будут падать и стремительно взлетать, а величественные планеты и галактики пронесутся в завораживающем танце.

Эмоции и атмосфера

Тайны любви, утрат и триумфов, магия золотого века джаза, сияние сотен свечей и головокружительный полёт среди звёзд — всё это ждёт вас под сводами Планетария!

Подробности

Исполнители: Jazz Noir Band
Продолжительность: 1 час 15 минут

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
20:00 от 1000 ₽ 20:00

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