Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»

Музыкальный эксперимент в Петербургском Планетарии

В этот вечер Петербургский Планетарий превратится в уникальную музыкальную площадку. Вы сможете стать свидетелями необыкновенного эксперимента, где классическая музыка встретится с джазом.

Виртуозы кроссовера

Под сиянием сотен свечей и бесчисленных звезд на сцене выступит бэнд LEV PIANO BAND. Музыканты, возглавляемые Левом Шишкиным, представят авторские аранжировки шедевров классики в зажигательной джазовой манере.

Неожиданные интерпретации

Вы услышите знакомые произведения великих композиторов, таких как Моцарт, Шопен и Бизе, в неожиданном звучании. Яркие импровизации и сочные гармонии создадут уникальный звуковой ландшафт, где мощь классики и свобода джаза сплетутся в единое, захватывающее дух действо.

Космическая сила музыки

Приготовьтесь к вечеру, где музыкальные миры столкнутся и заискрятся! Ощутите космическую силу классики в ритмичных импровизациях и насладитесь неожиданными гармониями.

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