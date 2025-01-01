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Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»
Киноафиша Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»

Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный эксперимент в Петербургском Планетарии

В этот вечер Петербургский Планетарий превратится в уникальную музыкальную площадку. Вы сможете стать свидетелями необыкновенного эксперимента, где классическая музыка встретится с джазом.

Виртуозы кроссовера

Под сиянием сотен свечей и бесчисленных звезд на сцене выступит бэнд LEV PIANO BAND. Музыканты, возглавляемые Левом Шишкиным, представят авторские аранжировки шедевров классики в зажигательной джазовой манере.

Неожиданные интерпретации

Вы услышите знакомые произведения великих композиторов, таких как Моцарт, Шопен и Бизе, в неожиданном звучании. Яркие импровизации и сочные гармонии создадут уникальный звуковой ландшафт, где мощь классики и свобода джаза сплетутся в единое, захватывающее дух действо.

Космическая сила музыки

Приготовьтесь к вечеру, где музыкальные миры столкнутся и заискрятся! Ощутите космическую силу классики в ритмичных импровизациях и насладитесь неожиданными гармониями.

Информация о спектакле

  • Исполнители: LEV PIANO BAND
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
  • Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» Концерт при свечах и звездах «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен»

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