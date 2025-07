Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне

Чарующий джаз под звездным куполом Петербургского планетария

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться атмосферными джазовыми мелодиями в Петербургском планетарии. Под 25-метровым звездным куполом, окруженные сотнями свечей, вы услышите настоящие жемчужины джаза в исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Уникальный инструмент — Луна

Изюминкой вечера станет выступление музыканта Дмитрия Гуровича, который представит импровизации на уникальном инструменте под названием Луна. Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. Во время игры Дмитрий будто дирижирует плавными, но точными движениями, а в ответ Луна поет нежным голосом душевные песни о любви.

Музыка и космос

Представьте, что над вами будут пролетать и падать звезды, северное сияние окрасит все пространство, а в это время прозвучат самые известные джазовые хиты: L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Moon River, Sway и многое другое! Это будет незабываемое сочетание атмосферного джаза, бескрайнего космоса и искренних эмоций.

Информация о спектакле

Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS

Джаз-бэнд Продолжительность: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет

Не упустите возможность провести вечер в окружении музыки, света и любви — это удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!