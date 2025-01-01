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Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне
Киноафиша Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне

Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Чарующий джаз под звездным куполом Петербургского планетария

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться атмосферными джазовыми мелодиями в Петербургском планетарии. Под 25-метровым звездным куполом, окруженные сотнями свечей, вы услышите настоящие жемчужины джаза в исполнении высококлассного джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Уникальный инструмент — Луна

Изюминкой вечера станет выступление музыканта Дмитрия Гуровича, который представит импровизации на уникальном инструменте под названием Луна. Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. Во время игры Дмитрий будто дирижирует плавными, но точными движениями, а в ответ Луна поет нежным голосом душевные песни о любви.

Музыка и космос

Представьте, что над вами будут пролетать и падать звезды, северное сияние окрасит все пространство, а в это время прозвучат самые известные джазовые хиты: L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Moon River, Sway и многое другое! Это будет незабываемое сочетание атмосферного джаза, бескрайнего космоса и искренних эмоций.

Информация о спектакле

  • Исполнители: Джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS
  • Продолжительность: 1 час 15 минут
  • Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет

Не упустите возможность провести вечер в окружении музыки, света и любви — это удовольствие, которое запомнится на всю жизнь!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
20:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне Концерт при свечах и звездах. Джаз на луне

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