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Концерт при свечах. Хорошо темперированная мистификация. Бах. Главное
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Хорошо темперированная мистификация. Бах. Главное

Концерт при свечах. Хорошо темперированная мистификация. Бах. Главное

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка Баха в старинном соборе

Что такое гений? Как отличить действительно гениальное творение? Вопросы о природе гениальности всегда волновали умы. Гениальное неподвластно времени и модным веяниям. Такие произведения, как правило, признаются вечными и способны вновь и вновь очаровывать зрителей, поражая их воображение и побуждая к размышлениям.

Сегодня в старинном соборе раздастся божественная музыка. Концерт посвящен выдающимся сочинениям великого Иоганна Себастьяна Баха — одной из самых значительных фигур в мировой культуре. Этот композитор оказал решающее влияние на развитие музыкального искусства, и его творчество продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

Великий мастер барокко

Бах, гигант эпохи барокко, работал во всех жанрах, кроме оперы. В его наследии более 1000 известных произведений, среди которых фуги, каноны, концерты, хоралы, дивертисменты и кантаты. Каждое из этих произведений — это не только музыкальное произведение, но и глубокое размышление о жизни, любви и вере.

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки Баха в уникальной атмосфере старинного собора. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей классической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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