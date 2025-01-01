Концерт при свечах. Голоса ангелов. Stabat Mater

Божественная музыка в стенах старинного собора

«Stabat Mater Dolorosa» — это один из самых проникновенных текстов, связанных с именем Богородицы. Сочинение традиционно приписывается монаху и поэту Якопоне да Тоди, хотя существуют и другие версии, согласно которым автором мог быть Папа Римский Иннокентий III или святой Бонавентура. Однако вне зависимости от происхождения, эта знаменитая секвенция используется в католическом богослужении с XIII века и привлекала внимание многих композиторов на протяжении столетий.

Музыкальное наследие

Первое музыкальное переложение «Stabat Mater» появилось в XVI веке, и с тех пор было создано более 200 различных композиций. К светлому образу обращались известные композиторы, начиная с Антонио Вивальди и Джованни Перголези и заканчивая Антонином Дворжаком и Джузеппе Верди. В ХХ веке свои варианты создали такие мастера, как Франсис Пуленк и Арво Пярт. Глубоко гуманистический и дарящий надежду текст продолжает волновать музыкантов даже сегодня.

Сегодня в стенах старинного собора раздадутся божественная музыка и голоса ангелов. На сцене выступят:

Мультимедийная инсталляция Чжао Вэнь

Лауреаты международных конкурсов: Татьяна Ланская (сопрано) Анна Семенюк (меццо-сопрано)

Большой детский хор им. В. Попова и воспитанники БДХ разных лет

Художественный руководитель, Заслуженный артист России — Анатолий Кисляков

Стефанида Ермолаева (орган)

Струнный квартет: Гутова Варвара Черных Елена Герасимова Надежда Грачева Дарья



В программе

Основным произведением вечера станет «Stabat Mater» Джованни Перголези, выполненное в уникальном исполнении и аранжировке. Не упустите возможность прикоснуться к истинному искусству!