Концерт при свечах. Голоса ангелов. Stabat Mater
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Божественная музыка в стенах старинного собора

«Stabat Mater Dolorosa» — это один из самых проникновенных текстов, связанных с именем Богородицы. Сочинение традиционно приписывается монаху и поэту Якопоне да Тоди, хотя существуют и другие версии, согласно которым автором мог быть Папа Римский Иннокентий III или святой Бонавентура. Однако вне зависимости от происхождения, эта знаменитая секвенция используется в католическом богослужении с XIII века и привлекала внимание многих композиторов на протяжении столетий.

Музыкальное наследие

Первое музыкальное переложение «Stabat Mater» появилось в XVI веке, и с тех пор было создано более 200 различных композиций. К светлому образу обращались известные композиторы, начиная с Антонио Вивальди и Джованни Перголези и заканчивая Антонином Дворжаком и Джузеппе Верди. В ХХ веке свои варианты создали такие мастера, как Франсис Пуленк и Арво Пярт. Глубоко гуманистический и дарящий надежду текст продолжает волновать музыкантов даже сегодня.

Сегодня в стенах старинного собора раздадутся божественная музыка и голоса ангелов. На сцене выступят:

  • Мультимедийная инсталляция Чжао Вэнь
  • Лауреаты международных конкурсов:
    • Татьяна Ланская (сопрано)
    • Анна Семенюк (меццо-сопрано)
  • Большой детский хор им. В. Попова и воспитанники БДХ разных лет
  • Художественный руководитель, Заслуженный артист России — Анатолий Кисляков
  • Стефанида Ермолаева (орган)
  • Струнный квартет:
    • Гутова Варвара
    • Черных Елена
    • Герасимова Надежда
    • Грачева Дарья

В программе

Основным произведением вечера станет «Stabat Mater» Джованни Перголези, выполненное в уникальном исполнении и аранжировке. Не упустите возможность прикоснуться к истинному искусству!

24 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

