Концерт при свечах. Гитары Андалусии
Билеты от 2800₽
Концерт при свечах. Гитары Андалусии

Концерт при свечах. Гитары Андалусии

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Искусство и страсть: вечер испанской музыки

«Я стремлюсь к искусству столь же сложному, сколь и простому… Цель искусства - порождать чувства, и других целей у него не может и не должно быть», - эти слова принадлежат выдающемуся испанскому музыканту Мануэлю де Фалья. На рубеже XIX-XX веков он стал одним из главных борцов за возрождение испанской национальной музыки. Вместе с Энрике Гранадосом они отстаивали эстетические принципы музыкальной культуры своей страны и подняли испанскую композиторскую школу на новый уровень.

Синтез традиций и современности

Стиль, созданный де Фальей, представляет собой органичный синтез новой западноевропейской музыки и испанских традиций. Этот музыкальный подход принёс ему заслуженную славу и мировую известность. Музыка де Фальи и его современников, таких как Агустин Барриос, который стал первым латиноамериканским виртуозом, покорившим Европу, давно завоевала любовь гитаристов.

Уникальные черты андалусийского гитарного стиля

Импровизационный характер, сложные ритмы и специфическая техника исполнения – все это делает каждое выступление уникальным. Эти особенности составляют основные черты андалусийского гитарного стиля, которые ценят бесчисленные почитатели. Мы надеемся, что и вы сегодня оцените этот неповторимый музыкальный стиль.

24 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00

