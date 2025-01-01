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Концерт при свечах. Гитары Андалусии
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Гитары Андалусии

Концерт при свечах. Гитары Андалусии

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Неповторимый стиль андалусийской гитары

«Я стремлюсь к искусству столь же сложному, сколь и простому... Цель искусства - порождать чувства, и других целей у него не может и не должно быть», - говорил выдающийся испанский музыкант Мануэль де Фалья. На рубеже XIX-XX веков он стал одним из главных борцов за возрождение испанской национальной музыки. Вместе с Энрике Гранадосом он отстаивал эстетические принципы музыкальной культуры своей страны и поднял испанскую композиторскую школу на новый уровень.

Созданный де Фальей стиль - органичный синтез новой западноевропейской музыки с испанскими традициями - принес ему заслуженную славу и мировую известность. Музыка таких композиторов, как де Фалья, Гранадос и Агустин Барриос, первого из латиноамериканских виртуозов, покорившего Европу, давно полюбилась гитаристам. Их композиции выделяются импровизационным характером, сложным ритмом и специфической техникой исполнения, превращающей каждое выступление в уникальное событие.

Исполнители

На сегодняшнем концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Гитарный дуэт Глеб Окунев
  • Дмитрий Бородаев

Программа

В программе вечера звучат произведения:

  • А. Барриос
  • Х. Малатс
  • М. де Фалья
  • Э. Гранадос

Надеемся, что сегодня и вы оцените этот неповторимый стиль и погрузитесь в мир андалусийской гитарной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

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