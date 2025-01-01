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Концерт при свечах. Гендель. Музыка на воде. Моцарт. Lacrimosa. Григ. Пер Гюнт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Гендель. Музыка на воде. Моцарт. Lacrimosa. Григ. Пер Гюнт

Концерт при свечах. Гендель. Музыка на воде. Моцарт. Lacrimosa. Григ. Пер Гюнт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт популярной классики: Музыка, покорившая сердца

Сегодня в нашем концертном зале прозвучат знаменитые произведения, которые можно смело назвать популярной классикой. Эти музыкальные шедевры, написанные в разные исторические эпохи и в различных странах, продолжают вызывать восхищение у зрителей и исполнителей на протяжении многих столетий. Все они объединены не только широкой известностью, но и загадочной атмосферой, окутывающей их создание.

Гендель и его «Музыка на воде»

Точное время написания «Музыки на воде» Георга Фридриха Генделя до сих пор остается предметом обсуждений. Предположительно, это произошло в 1715-1717 годах. Известно, что 17 июня 1717 года английский король Георг I совершал прогулку по Темзе на королевском корабле, за которым следовала барка с пятьюдесятью музыкантами, исполнявшими произведение Генделя. Музыка настолько впечатлила короля, что он велел повторить концерт дважды до ужина и один раз после него. Этот момент стал настоящим праздником для народа, который активно участвовал в королевском веселье.

Реквием Моцарта: загадка и трагедия

Трудно найти меломана, который не слышал бы о Реквиеме Вольфганга Амадея Моцарта. Это незавершенное произведение, над которым композитор работал до последнего вздоха, считается одним из самых известных и важных в его творчестве. Заказ на создание Реквиема поступил от таинственного незнакомца, и Моцарт был уверен, что пишет «погребальную песнь» для себя. В своих записях он отмечал: «Я чувствую это с такой уверенностью, что мне не требуется доказательств». Особенно трогательной является часть «Lacrimosa», написанная им в начале декабря 1792 года. Эмоции были настолько сильны, что, пытаясь исполнить её вместе с друзьями за день до своей смерти, он разрыдался и не смог продолжить.

Музыка Грига к «Пер Гюнту»

Музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига уже давно живёт своей самостоятельной концертной жизнью. Григ соединил в своём творчестве народные традиции с достижениями академической музыки, создав уникальный звуковой сплав. Каждая пьеса из оркестровых сюит — это настоящий шедевр, который передает удивительные ритмы народных танцев и самобытную лиричность ностальгических мелодий, являясь голосом северной Норвегии.

Наш концерт — это отличная возможность вновь насладиться этими великолепными произведениями, которые остаются актуальными и любимыми на протяжении веков.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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