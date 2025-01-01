Концерт при свечах. Этно-медитация: Ханг-драм, диджериду, флейта, гитара

Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в увлекательный мир этно-музыки. На нашем спектакле наряду с хорошо известными любому меломану флейтой и гитарой вы услышите необычные инструменты разных народов.
Особое внимание заслуживает диджериду — натуральная труба аборигенов Австралии. Этот древний инструмент, часто используемый в церемониальных ритуалах коренных австралийцев, звучит на одной ноте, но при этом обладает богатым диапазоном тембра.
Интересный факт: сами аборигены никогда не называли свой традиционный инструмент «диджериду». Это название было придумано западными учеными на основе звукоподражания.
Современное использование диджериду очень разнообразно. Особенности инструмента позволяют ему звучать мистически, медитативно и ритмично. По обилию обертонов с ним может сравниться только человеческий голос.
Этот удивительный вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение. Не упустите возможность окунуться в насыщенный и загадочный мир этно-музыки!