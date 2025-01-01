Меню
Концерт при свечах. Этно-медитация: Ханг-драм, диджериду, флейта, гитара
Билеты от 2800₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Уникальный вечер этно-музыки в соборе

Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в увлекательный мир этно-музыки. На нашем спектакле наряду с хорошо известными любому меломану флейтой и гитарой вы услышите необычные инструменты разных народов.

Диджериду — голос Австралии

Особое внимание заслуживает диджериду — натуральная труба аборигенов Австралии. Этот древний инструмент, часто используемый в церемониальных ритуалах коренных австралийцев, звучит на одной ноте, но при этом обладает богатым диапазоном тембра.

Интересный факт: сами аборигены никогда не называли свой традиционный инструмент «диджериду». Это название было придумано западными учеными на основе звукоподражания.

Многообразие звучания

Современное использование диджериду очень разнообразно. Особенности инструмента позволяют ему звучать мистически, медитативно и ритмично. По обилию обертонов с ним может сравниться только человеческий голос.

Этот удивительный вечер музыкальных открытий обязательно подарит вам хорошее настроение. Не упустите возможность окунуться в насыщенный и загадочный мир этно-музыки!

Расписание

18 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:30 от 2800 ₽

