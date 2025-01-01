Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах. Аве Мария
Билеты от 2800₽
Киноафиша Концерт при свечах. Аве Мария

Концерт при свечах. Аве Мария

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Концерт "Ave Maria": Вечная Красота Классики

Слова «Ave Maria» — это не просто обращение к Деве Марии, а начало одной из самых известных католических молитв, созданной на основе Евангелия от Луки более тысячи лет назад. Этот возвышенный образ неизменно трогает, волнует и дарит надежду на чудо. Неудивительно, что сакральное сочинение такой красоты и силы привлекало внимание композиторов на протяжении веков.

Классические интерпретации

За свою историю более пятидесяти великих творцов разных эпох обращались к каноническому латинскому тексту. В их числе — Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Шарль Гуно и Франц Шуберт. Особое место среди них занимает камерный шедевр Шуберта, написанный в 1825 году на берегу живописного озера Траун. Это произведение стало частью вокального цикла, вдохновленного поэмой «Дева Озера» знаменитого Вальтера Скотта.

Музыка, которая вдохновляет

«Третья песня Элен» начинает свое путешествие с обращения к Деве Марии, являясь просьбой героини поэмы о заступничестве. Умиротворяющая и романтическая музыка Шуберта завоевала оглушительный успех и до сих пор остается любимой как у слушателей, так и у исполнителей. Этот одновременно простой и вдохновенный опус продолжает находить живой отклик в душах людей.

Вечное чудо классической музыки

Концерт "Ave Maria" — это подтверждение того, что классическая музыка находит свое место в современном культурном пространстве. Классические произведения, способные пронести свой высокий посыл сквозь время, остаются актуальными и значимыми для сегодняшних зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться вечной красотой классики!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Dani Yard 4tet
18+
Джаз
Dani Yard 4tet
9 сентября в 20:30 Союз композиторов
от 900 ₽
Бах и Вивальди: два гения, два мира
6+
Классическая музыка
Бах и Вивальди: два гения, два мира
8 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
6 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше