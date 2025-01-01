Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт при свечах. Аве Мария: орган и голос
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт при свечах. Аве Мария: орган и голос

Концерт при свечах. Аве Мария: орган и голос

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Ave Maria»: в сердце музыки

«Ave Maria» — первые слова одной из самых известных католических молитв, основанной на Евангелии от Луки. Эта молитва, вероятно, была создана более тысячи лет назад и продолжает вдохновлять сердца людей до сих пор.

Образ Девы Марии неизменно трогает, волнует и дарит надежду на чудо. Неудивительно, что сакральное сочинение такой красоты привлекало внимание многих композиторов на протяжении столетий. Более пятидесяти великих творцов из разных эпох писали свои версии «Ave Maria». В их числе Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Шарль Гуно и Франц Шуберт.

Шедевр Франца Шуберта

Камерный шедевр Шуберта был написан в 1825 году на берегу живописного горного озера Траун. Он входит в состав вокального цикла из семи произведений, основанных на поэме "Дева Озера" знаменитого Вальтера Скотта (в немецком переводе). «Третья песня Элен» начинается с обращения к Деве Марии и является просьбой героини о заступничестве.

Умиротворяющая и романтическая музыка Шуберта имела оглушительный успех. На протяжении двух столетий этот одновременно простой и вдохновенный опус продолжает быть любимым как слушателями, так и исполнителями. В этом и заключается великое чудо классических произведений: их высокие идеалы проносятся сквозь время и находят живой отклик в душах, умах и сердцах людей.

Концерт как отражение культурного наследия

Концерт «Ave Maria» — это подтверждение постоянного присутствия лучших классических образцов в современном культурном пространстве. Не упустите шанс вновь насладиться этой вечной музыкой и ощутить ее магию.

Купить билет на концерт Концерт при свечах. Аве Мария: орган и голос

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
29 ноября в 18:00 Standup Café
от 700 ₽
Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
18+
Джаз
Hello, Satchmo! 120 Лет Луи Армстронгу
29 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Cinema Medley 3: Величайший шоумен
6+
Классическая музыка Неоклассика Живая музыка
Cinema Medley 3: Величайший шоумен
7 декабря в 19:00 ЦСКА Арена
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше