Концерт при свечах. Аве Мария: орган и голос

Концерт «Ave Maria»: в сердце музыки

«Ave Maria» — первые слова одной из самых известных католических молитв, основанной на Евангелии от Луки. Эта молитва, вероятно, была создана более тысячи лет назад и продолжает вдохновлять сердца людей до сих пор.

Образ Девы Марии неизменно трогает, волнует и дарит надежду на чудо. Неудивительно, что сакральное сочинение такой красоты привлекало внимание многих композиторов на протяжении столетий. Более пятидесяти великих творцов из разных эпох писали свои версии «Ave Maria». В их числе Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Ференц Лист, Шарль Гуно и Франц Шуберт.

Шедевр Франца Шуберта

Камерный шедевр Шуберта был написан в 1825 году на берегу живописного горного озера Траун. Он входит в состав вокального цикла из семи произведений, основанных на поэме "Дева Озера" знаменитого Вальтера Скотта (в немецком переводе). «Третья песня Элен» начинается с обращения к Деве Марии и является просьбой героини о заступничестве.

Умиротворяющая и романтическая музыка Шуберта имела оглушительный успех. На протяжении двух столетий этот одновременно простой и вдохновенный опус продолжает быть любимым как слушателями, так и исполнителями. В этом и заключается великое чудо классических произведений: их высокие идеалы проносятся сквозь время и находят живой отклик в душах, умах и сердцах людей.

Концерт как отражение культурного наследия

Концерт «Ave Maria» — это подтверждение постоянного присутствия лучших классических образцов в современном культурном пространстве. Не упустите шанс вновь насладиться этой вечной музыкой и ощутить ее магию.