Концерт-презентация мюзикла «Ворон»

Презентация офф-бродвейской премьеры мюзикла «Ворон»: жизнь и тайна Эдгара Аллана По

Офф-Бродвейская премьера шоу «Nevermore — The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe» (официальный перевод русской версии «ВОРОН: Воображаемая жизнь и загадочная смерть Эдгара Аллана По») состоялась в Нью-Йорке, в театре New World Stages. Уникальный мюзикл сочетает завораживающую музыку, поэтическое повествование и потрясающую постановку, погружая зрителя в захватывающую историю жизни культового американского писателя Эдгара Аллана По (1809-1849).

Трагедия и гениальность

Эдгар Аллан По, литература рок-звезда своего времени, боролся с многочисленными трагедиями, зависимостями, бедностью и потерями. Несмотря на все трудности, он создал одни из самых оригинальных и известных литературных произведений, прежде чем ушел из жизни при необъяснимых обстоятельствах в возрасте 40 лет.

Ворон: гротеск и реальность

Мюзикл «Ворон» размывает грань между правдой и вымыслом. Он исследует события, формировавшие характер и карьеру По, и воплощает знаменитую фразу самого автора: «Всё, что мы видим или нам кажется, — это всего лишь сон во сне».

История создания

Первая постановка была осуществлена командой театра Catalyst Theatre в Эдмонтоне (Канада) в 2009 году, приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Эдгара Аллана По (19 января 1809 года). Автором музыки, либретто и режиссером мюзикла является художественный руководитель Catalyst Theatre Джонатан Кристенсон.

Награды и признание

Мюзикл был удостоен 2 Премий Бетти Митчелл и 7 Премий Стерлинга. Также он получил 3 Номинации на Премию Люсиль Лортел (США), включая номинацию «Выдающийся мюзикл»!