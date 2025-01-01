Меню
Концерт-презентация мюзикла «Ворон»
«Ворон»: концерт-презентация о загадочной жизни Эдгара Аллана По

В предстоящем концерте-презентации мюзикла «Ворон: Воображаемая жизнь и загадочная смерть Эдгара Аллана По» зрители смогут насладиться выступлением выдающихся солистов. В их числе: Кирилл Гордеев, Эмиль Салес, Наталья Фаерман, Анна Тесс, Юлия Чуракова, Владислав Кирюхин и Ярослав Баярунас, который исполнит роль Эдгара Аллана По.

«Ворон» — это русскоязычная адаптация офф-бродвейского шоу «Nevermore – The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe». Этот великолепный и гротескный мюзикл завораживает музыкой и поэтическим повествованием, погружая зрителей в захватывающую и трогательную историю жизни культового американского писателя. Спектакль размывает границы между правдой и вымыслом, создавая мощное воплощение знаменитой фразы По: «Всё, что мы видим или нам кажется, — это всего лишь сон во сне».

Автор музыки и либретто — Джонатан Кристенсон, а русский текст адаптировала Наталия Макуни. Режиссером концерта-презентации выступила Дарья Январина.

Не пропустите возможность окунуться в удивительный мир «Ворона» и открыть для себя новый взгляд на жизнь гениального писателя!

Сентябрь
27 сентября суббота
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1000 ₽

