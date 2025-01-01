Меню
Концерт преподавателей Детской музыкальной школы №3 «Доминанта»
6+
Уже в скором времени состоится концерт преподавателей Детской музыкальной школы №3 «Доминанта». Это мероприятие станет завершающим аккордом в череде празднований, посвященных 75-летию со дня основания школы.

День Учителя в музыке

Концерт пройдет в День Учителя, что придаёт ему особую значимость. Преподаватели и концертмейстеры школы станут не только ведущими мероприятия, но и исполнителями. Зрителей ожидают как сольные, так и ансамблевые номера, наполненные любовью к музыке и профессии. Это уникальная возможность увидеть педагогов с совершенно другой стороны — как артистов.

Разнообразие музыкальных жанров

На концерте прозвучат произведения из различных жанров, эпох и стилей. Это позволит зрителям насладиться широким спектром музыкальных эмоций и впечатлений. Подобное многообразие всегда привлекает внимание и делает концерты особенно запоминающимися.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и поддержать тех, кто передаёт любовь к музыке следующим поколениям!

Октябрь
5 октября воскресенье
17:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 350 ₽

