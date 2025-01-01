Меню
Концерт посвященный Дню Независимости РК
Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О концерте

Концерт к Дню Независимости Республики Казахстан в Театре оперы и балета имени Абая

Весьма значимое событие для любителей музыки и культуры - концерт, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. В этот день зрители смогут насладиться потрясающими музыкальными произведениями, отражающими богатство и разнообразие народной культуры Казахстана.

Программа концерта

В программе концерта представлены песни народов Казахстана, которые исполнят солисты оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Их великолепные голоса создадут незабываемую атмосферу.

Исполнители и ведущие

Концертмейстеры: Асель Давлетьярова и Диана Нурканова, известные своими выдающимися талантами и мастерством. Ведущая вечера - Екатерина Ченцова, которая обеспечит интересное и живое сопровождение программы.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и насладиться красотой музыки, которая объединяет сердца и души в праздновании независимости.

Декабрь
13 декабря суббота
16:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

