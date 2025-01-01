Концерт посвященный Дню Независимости РК

Концерт к Дню Независимости Республики Казахстан в Театре оперы и балета имени Абая

Весьма значимое событие для любителей музыки и культуры - концерт, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. В этот день зрители смогут насладиться потрясающими музыкальными произведениями, отражающими богатство и разнообразие народной культуры Казахстана.

Программа концерта

В программе концерта представлены песни народов Казахстана, которые исполнят солисты оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Их великолепные голоса создадут незабываемую атмосферу.

Исполнители и ведущие

Концертмейстеры: Асель Давлетьярова и Диана Нурканова, известные своими выдающимися талантами и мастерством. Ведущая вечера - Екатерина Ченцова, которая обеспечит интересное и живое сопровождение программы.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и насладиться красотой музыки, которая объединяет сердца и души в праздновании независимости.