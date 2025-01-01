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Концерт, посвященный 96-летию композитора Александры Пахмутовой
Билеты от 1800₽
Киноафиша Концерт, посвященный 96-летию композитора Александры Пахмутовой

Концерт, посвященный 96-летию композитора Александры Пахмутовой

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт в честь Александры Пахмутовой в Кремлевском дворце

9 ноября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения великой композиторши Александры Пахмутовой. Эта выдающаяся современница, Герой Социалистического Труда и Народная артистка СССР, оставила яркий след в музыкальной культуре страны, создав более 400 песен, из которых многие стали культовыми хитами.

Культовые песни, которые знает каждый

Песни Александры Николаевны сопровождают целые поколения слушателей. В их числе такие известные композиции, как:

  • «Главное, ребята, сердцем не стареть!»
  • «Песня о тревожной молодости»
  • «Знаете, каким он парнем был»
  • «Команда молодости нашей»
  • «Трус не играет в хоккей»
  • «Герои спорта»
  • «Орлята учатся летать»
  • «Надежда»
  • «Нежность»
  • «Мелодия»
  • «Беловежская пуща»
  • «Как молоды мы были»
  • «Нам не жить друг без друга»
  • «Птица счастья»
  • «Старый клён»
  • «Хорошие девчата»
  • «До свидания, Москва!»

 

Музыка в кино

Музыка Пахмутовой звучит в десятках художественных и документальных фильмов. Среди самых известных — «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967) и киноэпопея «Битва за Москву» (1985).

Звезды на сцене

На этот вечер, чтобы поздравить виновницу торжества, выйдут известные артисты: Shaman, Лев Лещенко, Пелагея, Зара, Александр Маршал, арт-группа «Хор Турецкого», Хабиб и многие другие. Ожидается, что за роялем мы увидим саму Александру Николаевну.

Приглашаем вас присоединиться к этому грандиозному празднику, который обещает стать ярким событием в музыкальной жизни страны!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 1800 ₽

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