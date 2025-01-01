Концерт, посвященный 96-летию композитора Александры Пахмутовой

Концерт в честь Александры Пахмутовой в Кремлевском дворце

9 ноября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет концерт, посвященный дню рождения великой композиторши Александры Пахмутовой. Эта выдающаяся современница, Герой Социалистического Труда и Народная артистка СССР, оставила яркий след в музыкальной культуре страны, создав более 400 песен, из которых многие стали культовыми хитами.

Культовые песни, которые знает каждый

Песни Александры Николаевны сопровождают целые поколения слушателей. В их числе такие известные композиции, как:

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

«Песня о тревожной молодости»

«Знаете, каким он парнем был»

«Команда молодости нашей»

«Трус не играет в хоккей»

«Герои спорта»

«Орлята учатся летать»

«Надежда»

«Нежность»

«Мелодия»

«Беловежская пуща»

«Как молоды мы были»

«Нам не жить друг без друга»

«Птица счастья»

«Старый клён»

«Хорошие девчата»

«До свидания, Москва!»

Музыка в кино

Музыка Пахмутовой звучит в десятках художественных и документальных фильмов. Среди самых известных — «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967) и киноэпопея «Битва за Москву» (1985).

Звезды на сцене

На этот вечер, чтобы поздравить виновницу торжества, выйдут известные артисты: Shaman, Лев Лещенко, Пелагея, Зара, Александр Маршал, арт-группа «Хор Турецкого», Хабиб и многие другие. Ожидается, что за роялем мы увидим саму Александру Николаевну.

Приглашаем вас присоединиться к этому грандиозному празднику, который обещает стать ярким событием в музыкальной жизни страны!