Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию Пермского хореографического училища. Это событие станет не только данью уважения многолетним традициям училища, но и прекрасной возможностью насладиться искусством хореографии в исполнении талантливых студентов и преподавателей.
Подробная программа концерта будет объявлена дополнительно. Ожидайте выступления, которые объединят классические и современные танцевальные номера, а также специальные гостевые выступления профессиональных артистов.
Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать о программе концерта и других интересных событиях, связанных с юбилеем училища. Это будет вечер, полный вдохновения и творчества!