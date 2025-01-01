Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ

Юбилейный концерт Пермского хореографического училища

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию Пермского хореографического училища. Это событие станет не только данью уважения многолетним традициям училища, но и прекрасной возможностью насладиться искусством хореографии в исполнении талантливых студентов и преподавателей.

Программа концерта

Подробная программа концерта будет объявлена дополнительно. Ожидайте выступления, которые объединят классические и современные танцевальные номера, а также специальные гостевые выступления профессиональных артистов.

Интересные факты о Пермском хореографическом училище

Пермское хореографическое училище было основано в 1943 году и с тех пор стало одним из ведущих учебных заведений в области хореографии в России.

Среди его выпускников много известных танцовщиков и хореографов, которые сделали значительный вклад в развитие танцевального искусства.

Училище активно участвует в международных конкурсах и фестивалях, заслуживая признание на мировой арене.

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