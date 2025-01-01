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Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ
Киноафиша Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ

Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Пермского хореографического училища

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию Пермского хореографического училища. Это событие станет не только данью уважения многолетним традициям училища, но и прекрасной возможностью насладиться искусством хореографии в исполнении талантливых студентов и преподавателей.

Программа концерта

Подробная программа концерта будет объявлена дополнительно. Ожидайте выступления, которые объединят классические и современные танцевальные номера, а также специальные гостевые выступления профессиональных артистов.

Интересные факты о Пермском хореографическом училище

  • Пермское хореографическое училище было основано в 1943 году и с тех пор стало одним из ведущих учебных заведений в области хореографии в России.
  • Среди его выпускников много известных танцовщиков и хореографов, которые сделали значительный вклад в развитие танцевального искусства.
  • Училище активно участвует в международных конкурсах и фестивалях, заслуживая признание на мировой арене.

Не пропустите!

Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать о программе концерта и других интересных событиях, связанных с юбилеем училища. Это будет вечер, полный вдохновения и творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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19:00 от 200 ₽

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