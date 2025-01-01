Меню
Концерт-посвящение Раймонду Паулсу
Билеты от 1000₽
Киноафиша Концерт-посвящение Раймонду Паулсу

Концерт-посвящение Раймонду Паулсу

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение легендарному композитору в Московском театре мюзикла

Раймонд Паулс давно стал национальной легендой и символом музыкальной Латвии. Он является одним из самых любимых и популярных композиторов в России. Выпускник Латвийской государственной консерватории, Паулс приобрел мировую известность благодаря своим произведениям, охватывающим разнообразные жанры.

Творческий путь маэстро

Композитор написал более пятисот песен, музыку к тридцати кинофильмам, двадцати театральным постановкам и трем балетам. Его репертуар включает множество инструментальных произведений. Паулс работает в различных направлениях: классика, народные песни, джаз, блюз и современные ритмы. Его называют отцом латышской эстрады и мюзикла, благодаря чему множество талантливых исполнителей получили возможность выйти на сцену.

Мюзиклы и творческий вечер

Основное место в творчестве Паулса занимают песни, которые сразу становятся популярными. Московский театр мюзика и композитор связывают теплые дружеские и творческие отношения. Он является автором мюзикла «Все о Золушке», который завоевал большую любовь зрителей. В 2017 году в театре с успехом прошел творческий вечер Маэстро.

Программа концертов

Концерты-посвящения — это знак любви и уважения к композитору и его творчеству. В программе прозвучат самые известные мелодии: «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Листья желтые», «Еще не вечер», а также арии из мюзиклов «Все о Золушке», «Сестра Кэрри» и «Ночи Кабирии». Впервые на сцене театра прозвучат композиции в исполнении Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Известные исполнители и архивные записи

На сцену выйдут известные артисты: Ефим Шифрин, Евгений Вальц, Галина Безрук, Оксана Костецкая и другие. Во время концертов на экране будут демонстрироваться уникальные архивные записи выступлений композитора. Ведущий вечера — художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу творчества Раймонда Паулса!

Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
от 1000 ₽

Фотографии

Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу Концерт-посвящение Раймонду Паулсу

