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Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву
Киноафиша Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву

Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт хитов Муслима Магомаева в Сочи

В зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт-посвящение легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Заслуженный артист России Павел Кравчук исполнит лучшие произведения из репертуара маэстро: «Синяя вечность», «Свадьба», «Лучший город земли», «Королева красоты», «Мелодия» и многие другие композиции.

Этот вечер даст возможность зрителям вновь ощутить эмоциональную глубину музыки Магомаева, насыщенной страстью и достоинством. Концерт станет настоящим подарком для поклонников советской эстрады и любителей баритона.

Наследие Магомаева

Муслим Магомаев — ярчайшая звезда советской и постсоветской эстрады. Его уникальный голос и благородство сценического образа завоевали сердца миллионов поклонников. Песни Магомаева стали символом времени и частью культурной памяти многих поколений.

Программа вечера

Павел Кравчук подготовил особую программу, в которой прозвучат лучшие произведения, ставшие золотым фондом отечественной эстрады. Это — шанс вновь прикоснуться к подлинной красоте звучания и эмоциональному богатству музыки Магомаева.

*В программе возможны изменения и дополнения.

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В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 2500 ₽

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