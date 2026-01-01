Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву

Концерт хитов Муслима Магомаева в Сочи

В зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт-посвящение легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Заслуженный артист России Павел Кравчук исполнит лучшие произведения из репертуара маэстро: «Синяя вечность», «Свадьба», «Лучший город земли», «Королева красоты», «Мелодия» и многие другие композиции.

Этот вечер даст возможность зрителям вновь ощутить эмоциональную глубину музыки Магомаева, насыщенной страстью и достоинством. Концерт станет настоящим подарком для поклонников советской эстрады и любителей баритона.

Наследие Магомаева

Муслим Магомаев — ярчайшая звезда советской и постсоветской эстрады. Его уникальный голос и благородство сценического образа завоевали сердца миллионов поклонников. Песни Магомаева стали символом времени и частью культурной памяти многих поколений.

Программа вечера

Павел Кравчук подготовил особую программу, в которой прозвучат лучшие произведения, ставшие золотым фондом отечественной эстрады. Это — шанс вновь прикоснуться к подлинной красоте звучания и эмоциональному богатству музыки Магомаева.

*В программе возможны изменения и дополнения.