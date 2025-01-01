Меню
Концерт-посвящение Ирине Архиповой
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Ирине Архиповой в Мариинском театре

В Мариинском театре состоится особенный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающейся певицы Ирины Архиповой. Этот вечер станет данью уважения одному из самых ярких дарований отечественной оперной сцены.

Исполнители вечера

На сцене выступят солисты оперы Мариинского театра, под музыкальным сопровождением Ирины Соболевой на фортепиано. Эти мастера искусств перенесут зрителей в мир великолепной музыки и незабываемых музыкальных впечатлений, характерных для творчества Ирине Архиповой.

Интересные факты

Ирина Архипова – не только выдающаяся певица, но и обладательница множества наград и званий. Она стала символом эпохи и продолжает вдохновлять многих артистов. Концерт завершит программу, насыщенную её любимыми произведениями, которые были знаковыми в её карьере.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу оперного искусства, почтив память легенды!

Октябрь
18 октября суббота
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

