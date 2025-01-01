Меню
Концерт-посвящение Барри Уайту (Barry White)
Билеты от 1000₽
Концерт-посвящение Барри Уайту (Barry White)

Концерт-посвящение Барри Уайту (Barry White)

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвещение Барри Уайту: Искусство соула в Ярославле

12 сентября зрителей ждёт уникальный концерт, посвящённый гуру филадельфийского соула Барри Уайту. Этот день - не просто дата в календаре, а знаменательное событие: день рождения легенды, чьи песни стали эталоном страсти и чувственности.

Музыка, которая никогда не устаревает

Творчество Барри Уайта завораживает своей искренностью и глубиной звучания. Его хиты, наполненные романтикой и духом 70-х, мгновенно перенесут слушателей в атмосферу золотой эпохи диско. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей музыки, в частности, для ценителей соула и джаза.

Исполнитель: Иван Попов

Автор и фронтмен программы Иван Попов - талантливый вокалист из Ярославля. Он обладает необыкновенно низким голосом (бас), что делает его звучание уникальным. Иван является лауреатом первой степени и победителем множества конкурсов и фестивалей, таких как Moscow Jazz Festival и Jazz Birds. Также он принимал участие в различных ТВ проектах, включая Голос и Музыкальную Интуицию, и выступал в лучших джазовых клубах Москвы.

Не упустите возможность увидеть и услышать это восхитительное музыкальное событие! Концерт не оставит равнодушным даже самых искушённых слушателей.

Расписание

12 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

