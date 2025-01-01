Меню
Концерт-погружение: The Five Senses
Концерт-погружение: The Five Senses

Концерт-погружение: The Five Senses

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир звуков: спектакль "Пять Чувств"

Приглашаем вас на увлекательное музыкальное путешествие с проектом "Пять Чувств", в котором сливаются различные жанры и звуковые миры. Музыка этой группы не поддается четкой классификации: от ethno до psychedelic-pop – каждый найдет в ней что-то уникальное и захватывающее.

Уникальный стиль и звучание

В выступлениях группы вы услышите атмосферные композиции с глубоким кинематографическим звучанием. Саша Ниязова, обладающая обволакивающим голосом, ведет вас в завораживающий мир, где сливаются мотивы Индии, древней Персии и звучание синтезированных валторн. Большинство композиций исполняются на уникальном языке, который напоминает старинные диалекты восточно-азиатских культур.

Задействованные музыканты

  • Вокал: Саша Ниязова
  • Клавишные и sound-design: Андрей Девятых
  • Виолончель: Ярослава Попова

Жанровая палитра

Спектакль охватывает разнообразные стили, включая ethno-cinematic, dark ethno electronic и trip-hop. Это сочетание делает каждое выступление незабываемым и погружающим.

Не упустите возможность стать частью этого мистического путешествия, которое перенесет вас в мир новых ощущений и эмоций!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽

