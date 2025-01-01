Меню
Концерт под звездами «Scorpions vs Aerosmith. Tribute in the dark»
Концерт под звездами «Scorpions vs Aerosmith. Tribute in the dark»

Концерт под звездами «Scorpions vs Aerosmith. Tribute in the dark»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу «Still Loving Dreams» в Петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии пройдет музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving Dreams», где под 25-метровым куполом звездного зала оживут бессмертные хиты легендарных рок-групп Scorpions и Aerosmith.

Звуковые и визуальные эмоции

Вы сможете насладиться величайшими балладами рок-музыки в уникальной атмосфере. Рояль и голос исполнителя в абсолютной темноте создадут завораживающее звучание. Под великолепным куполом, полным звезд, прозвучат трогательные «Wind Of Change» и романтичные «Still Loving You», а также знакомая «I Don’t Want to Miss a Thing» из фильма «Армагеддон». Концерт станет сочетанием любви и мечты, музыки и космоса.

Исполнители

На сцене вас встретит Максим Яковлев — солист Александринского театра, обладающий выдающимся голосом и многими наградами, среди которых Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова. Его выступление в сочетании с пианистом Ильей Щеклеиным, участником крупных джазовых фестивалей, создаст незабываемое шоу. Илья является победителем конкурса «Jazz Battle 2017» и автором музыки к российским и зарубежным фильмам.

Незабываемый вечер

«Still Loving Dreams» — это вечер, который подарит мурашки и воспоминания. Этот концерт подходит для всех: для тех, кто вырос на рок-музыке, и для тех, кто открывает её величие. Здесь каждый сможет найти что-то близкое и ценное.

Не упустите возможность насладиться красотой и романтикой музыки, которая разбудит в вас воспоминания и тепло в сердце. Исполнитель и замечательная акустика зала создадут уникальную атмосферу, заставляющую каждого зрителя отправиться в мир стопроцентного звукового наслаждения.

Декабрь
5 декабря пятница
21:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1300 ₽

