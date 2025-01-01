Концерт под звездами «Scorpions vs Aerosmith. Tribute in the dark»

Шоу «Still Loving Dreams» в Петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии пройдет музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving Dreams», где под 25-метровым куполом звездного зала оживут бессмертные хиты легендарных рок-групп Scorpions и Aerosmith.

Звуковые и визуальные эмоции

Вы сможете насладиться величайшими балладами рок-музыки в уникальной атмосфере. Рояль и голос исполнителя в абсолютной темноте создадут завораживающее звучание. Под великолепным куполом, полным звезд, прозвучат трогательные «Wind Of Change» и романтичные «Still Loving You», а также знакомая «I Don’t Want to Miss a Thing» из фильма «Армагеддон». Концерт станет сочетанием любви и мечты, музыки и космоса.

Исполнители

На сцене вас встретит Максим Яковлев — солист Александринского театра, обладающий выдающимся голосом и многими наградами, среди которых Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова. Его выступление в сочетании с пианистом Ильей Щеклеиным, участником крупных джазовых фестивалей, создаст незабываемое шоу. Илья является победителем конкурса «Jazz Battle 2017» и автором музыки к российским и зарубежным фильмам.

Незабываемый вечер

«Still Loving Dreams» — это вечер, который подарит мурашки и воспоминания. Этот концерт подходит для всех: для тех, кто вырос на рок-музыке, и для тех, кто открывает её величие. Здесь каждый сможет найти что-то близкое и ценное.

Не упустите возможность насладиться красотой и романтикой музыки, которая разбудит в вас воспоминания и тепло в сердце. Исполнитель и замечательная акустика зала создадут уникальную атмосферу, заставляющую каждого зрителя отправиться в мир стопроцентного звукового наслаждения.